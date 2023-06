Экс-соратник Трампа Майк Пенс объявил об участии в выборах президента США

Республиканец Майк Пенс в среду, 7 июня, официально объявил об участии в выборах президента страны в 2024 году. Свое видеообращение к американцам бывший вице-президент США опубликовал в Twitter.

"Было бы легко оставаться в стороне. Но меня воспитывали не так. Поэтому сегодня перед Богом и моей семьей я объявляю, что буду участвовать в выборах президента США", - заявил он.

I believe in the American people, and I have faith God is not done with America yet. Together, we can bring this Country back, and the best days for the Greatest Nation on Earth are yet to come! 🇺🇸 #Pence2024 pic.twitter.com/A8EkqgCDAm