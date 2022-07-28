Экс-сотрудница Первого канала Овсянникова оштрафована на 50 тыс рублей

Мещанский районный суд Москвы постановил, что экс-сотрудница "Первого канала" Марина Овсянникова должна выплатить 50 тысяч рублей по административному делу о "дискредитации ВС РФ". Приговор вынесен 28 июля.

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"Абсурдный суд закончился не менее абсурдным постановлением. Судья решила, что мои слова в защиту Ильи Яшина представляли особую общественную опасность", - отметила Овсянникова, добавив, что назначен "максимальный по этой статье штраф".

Дело связано с интервью Овсянниковой 13 июля перед зданием Басманного районного суда, арестовавшего оппозиционера Илью Яшина. В беседе с журналистами экс-сотрудница канала заявила, что "война - это самое ужасное преступление 21 века".

15 июля Овсянникова вышла на антивоенный пикет напротив Кремля с плакатом, на котором, среди прочего, было написано: "Путин - убийца". Во время акции на Софийской набережной Москвы-реки она задержана не была.

Марину Овсянникову задержали 17 июля и вскоре освободили после составления административного протокола.

В середине марта Овсянникова, еще работая редактором вечерних новостей на "Первом канале", вошла в прямом эфире в кадр с плакатом "No war. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians against war". Перед этим она записала видеообращение: "То, что сейчас происходит на Украине - это преступление. Россия - страна-агрессор, и ответственность за эту агрессию лежит только на одном человеке. Этот человек - Владимир Путин". В итоге Овсянникову приговорили к штрафу в 30 000 рублей по административной статье "о нарушении установленного порядка проведения митинга" - из-за видео, записанного перед акцией.

В начале апреля берлинский медиаконцерн Axel Springer сообщил, что Овсянникову взяли на работу на немецкий новостной телеканал Welt. Через три месяца контракт закончился, и она вернулась в Россию. Овсянниковой, которая стала лауреатом немецкой "Премии СМИ за свободу" ("Freiheitspreis der Medien"), в итоге решили не вручать награду.