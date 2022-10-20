Эксперт Минобороны РФ в телеэфире подтвердил, что Россия использует в Украине иранские дроны. А потом сказал, что не помнит такого

Директор Центра анализа стратегий и технологий и член Общественного совета при Минобороны Руслан Пухов в эфире телеканала РБК сказал, что "мы все знаем, что они иранские, но власти это не признают". Когда впоследствии его попросили прокомментировать собственное заявление, Пухов сообщил, что не помнит таких слов, и сослался на проблемы "с мозгом" после перенесенного коронавируса.

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19 октября в эфире РБК Пухов попросил ведущих не "раскачивать лодку" и не делать акцент на беспилотниках из Ирана, поскольку "это классика историй — жопа есть, а слова нет, мы все знаем, что они иранские, но власти не признают".

Пухов, предполагает "Медуза", обратился к ведущим, когда услышал звук отбивки и подумал, что его не слышно — но фрагмент попал в эфир. Как обращает внимание издание The Insider, на сайте РБК выпуска с участием Пухова нет.

Позднее журналисты издания "Подъем" связались с экспертом Минобороны и попросили его прокомментировать сказанное в эфире РБК. "Не помню, чтобы такое говорил, наверное, это какая-то постановка. Наверное, было, а может быть, не было. Не помню, к сожалению. Давно было дело. После ковида плохо с мозгом", — ответил Пухов.

О том, что российские военные используют в ударах по Украине именно иранские дроны-камикадзе, сообщали как украинские власти, так и западные журналисты со ссылкой на источники в разведке США.

18 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об применении российской армией иранских беспилотников, заявил, что Кремль не располагает необходимой информацией. Тегеран также отрицает факт продажи дронов в РФ.