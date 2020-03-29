Эксперт: На Сааремаа коронавирус выявляют у 80 процентов обращающихся в больницу

Из каждых десяти человек, обращающихся в отделение экстренной медицины Курессаареской больницы на Сааремаа (Эстония), выявляется заражение коронавирусной инфекцией, сообщил назначенный правительством медицинский руководитель чрезвычайного положения Аркадий Попов, пишет rus.err.ee

"Мы встретились с руководством Курессаареской больницы, обсудили ситуацию с кризисной комиссией волостной управы. Наши коллеги из больницы подтверждают, что из пациентов, которые обращаются к отделение экстренной медицины, семь-восемь человек из десяти заражены вирусом Covid-19. Это означает, что распространение вируса на острове действительно очень широкое", — сказал Попов в субботу в интервью "Актуальной камере".

По его словам, большая часть пациентов поступает из города Курессааре и района Ориссааре, но случаи заражения выявляют и в других местах на острове.

Государство готовится к тому, что через неделю-другую значительная часть имеющихся вентиляторов легких третьего этапа уже будут заняты.

"Вероятно, довольно большой части пациентов с инфекцией Covid-19 потребуется поддержка. Мы сейчас к этому готовимся. Мы сотрудничаем с различными больницами и партнерами, чтобы эта готовность была реальной", — сказал Попов.

С этой целью Попов вместе с министром социальных дел Танелом Кийком посетил в субботу Курессаарескую больницу.

"Мы видели, что персонал готовится, в больнице есть два отделения, которые обслуживают пациентов с Covid-19. К их приему готово и третье отделение. При необходимости, мы готовы поддержать коллег в Курессаареской больнице путем перевозки пациентов [в другие больницы] и увеличением числа койко-мест", — добавил он.

По положению на утро 28 марта на Сааремаа было зарегистрировано 217 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 34 случая, что сравнимо с аналогичным показателем для всего Харьюского уезда. Ранее сообщалось, что вирусом заразились более 20 работников Курессаареской больницы, свыше 20 постояльцев одного из домов престарелых на острове, а также старейшина Саареской волости Мадис Каллас.