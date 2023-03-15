Эксперт: Путин использовал год войны для укрепления власти

Президент РФ Владимир Путин — "как это ни парадоксально — использовал этот год войны для укрепления своей власти". Такое мнение в интервью DW во вторник, 14 марта, высказала известный в США эксперт по России, старший научный сотрудник Института Брукингса Анджела Стент.

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Несмотря на то, что миллион жителей покинули Россию, большинство тех, кто остался, скорее всего, "либо поддерживают войну, либо относятся к ней равнодушно", констатировала Стент. "Пока что ему (Путину. — Ред.) удалось убедить их, по всей видимости, что Запад действительно пытается развалить Россию, и это — борьба за их существование", — добавила эксперт.

О поездке Путина в Улан-Удэ

Она прокомментировала поездку российского лидера в Улан-Удэ и его посещение авиационного завода. Путин пытается показать общественности, "что он — во главе… он хочет послать более оптимистичный сигнал своему населению", добавила Стент.

По словам старшего научного сотрудника, многие думали, что Путин будет находиться "в бункере" и отменять встречи, в этой связи посещение завода несет определенный посыл: "Я — в добром здравии. Я контролирую ситуацию. Я — ваш лидер".

Комментируя возможное намерение российского президента сделать так, чтобы Запад в итоге устал от противостояния, Анджела Стент сказала: "Он (глава российского государства. — Ред.) играет вдолгую".

"Экономика РФ оказалась более устойчивой, чем думали на Западе"

С опорой на предыдущий опыт российский лидер пришел ко мнению, что Запад не может вечно поддерживать единство, в демократических государствах проходят выборы, странам приходится переключать внимание на другие аспекты, констатировала собеседница DW.

Она коснулась и эффективности введенных ЕС и США рестрикций. "Российская экономика оказалась гораздо более устойчивой, чем думали на Западе", — указала Стент. "Санкции оказали влияние, но они на самом деле не затронули жизнь среднего россиянина", — считает эксперт.

Экс-сотрудница Госдепа и бывший член Нацсовета США по разведке

Ранее, в Мюнхене, где в феврале проходила конференция по безопасности, Анджела Стент напомнила, что в арсенале России — около шести тысяч ядерных боеголовок. "Некоторые считают, что если Украина попытается успешно вернуть Крым, то Путин может использовать ядерное оружие", — заявила она.

Анджела Стент — старший советник Центра евразийских, российских и восточноевропейских исследований и почетный профессор Джорджтаунского университета.

В 2004-2006 годах она входила в Национальный совет США по разведке в качестве сотрудника нацразведки по России и Евразии. С 1999 по 2001 годы работала в отделе политического планирования Госдепартамента США. Стент — автор книги "Мир Путина: Россия и ее лидер глазами Запада".