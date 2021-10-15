Эксперт: среди попавших в Литву из Беларуси нелегалов могут быть террористы
Foto: AP/Scanpix/LETA

Среди нелегальных иммигрантов, которые попали в Литву из Беларуси, могут быть члены террористических организаций, сообщает Delfi.lt.

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Председатель Комитета парламента Литвы по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас заявил, что выявлено уже более 10 человек, которые незаконно пересекли литовско-белорусскую границу, а "потом выяснилось, что они связаны с той или иной террористической организацией или группировкой".

Кащюнас подчеркнул, что четверо из них уже высланы из Литвы.

"Еще около 10 находятся под наблюдением, решение о их депортации пока не принято", — заявил он.

В среду, 13 октября, состоялось закрытое заседание комитета, где обсуждались возможные связи некоторых мигрантов с террористическими организациями.

Кащюнас в беседе с Delfi.lt не прокомментировал подробности встречи, однако он и не отрицал, что больше всего опасений вызывают нелегальные мигранты из Ирака.

Сообщается, что в августе этого года из Литвы был депортирован гражданин Камеруна — его подозревали в связях с группировкой Boko Haram. Также из страны был выслан и уроженец Ирака, который был связан с рабочей партией Курдистана. Согласно источникам Delfi.lt, также имеются данные о связях некоторых мигрантов с Исламским государством.

В Польше сильно обеспокоены сложившейся в Литве ситуацией. Польские эксперты утверждают, что каждый пятый человек, незаконно перешедший границу Евросоюза и Беларуси, может быть связан с террористическими группировками.

В этом году границу Литвы и Беларуси незаконно пересекли более 4100 человек, в стране объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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