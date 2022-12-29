Эксперт: война в Украине вызвала революцию в рассекречивании западных разведданных

Украинский конфликт коренным образом поменял принципы, по которым спецслужбы обнародуют разведывательные данные, заявил глава британского агентства GCHQ (Центр правительственной связи) сэр Джереми Флеминг.

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Перед полномасштабным вторжением России в Украину Вашингтон и Лондон предприняли необычный шаг, обнародовав свои знания о планах Москвы. В Украине, по мнению Флеминга, развернулся конфликт нового типа, где разведка играет важнейшую роль.

Флеминг обсудил влияние этой войны на деятельность спецслужб в радиоэфире Би-би-си, в качестве приглашенного редактора программы Today ("Сегодня") на BBC Radio 4. Он говорил с главой американской разведки Аврил Хейнс, которая координирует работу всех американских разведывательных агентств.

Хейнс сыграла ключевую роль в рассекречивании и публикации секретных данных в преддверии февральского вторжения. Этот необычный шаг был призван сдержать Россию и опровергнуть заявления ее руководства о том, что страна всего лишь обороняется. "Мы, конечно, пытались противопоставить свои данные той дезинформации, которую распространяла Россия, — поясняет Хейнс. — Мы видели, что Кремль пытается создать информационный фон для вторжения, и хотели опровергнуть это, помочь людям понять, что это ложная информация".

"Очень важно делиться тем, что мы видим. Вовлечение людей в дискуссию имеет решающее значение, — добавляет она. — Мы смогли повлиять на ситуацию. В то же время, ясно, что наше влияние было намного большим на Западе, чем в других уголках мира".

В России, по ее словам, эти усилия "практически не дали результата" из-за жесткого контроля Кремля над внутренним информационным пространством. "Авторитарные государства имеют такого рода асимметричное преимущество, поскольку они эффективно контролируют информацию, которую получает их население", — считает Хейнс.

Россия, по ее словам, также пыталась воспользоваться открытыми каналами информации на Западе, чтобы продвигать свою повестку и усиливать разногласия в обществе. В результате в некоторых странах начали верить в ложные утверждения Москвы, говорит глава американской разведки.

"Основные нарративы России: США провоцирует конфликт [в Украине], НАТО и Украина ставят условия и угрожают России, и это, в свою очередь, вынуждает последнюю занять ту позицию, которую она заняла", — объясняет Хейнс.

Сам Флеминг, который проработал в разведке 30 лет, назвал рассекречивание данных "довольно трудным во многих отношениях", поскольку сбор этих сведений требовал больших усилий. Но собирать такую информацию нет смысла, если ее нельзя использовать.

Флеминг говорит, что дал зеленый свет обнародованию информации, хотя большая часть мира не вполне приняла аргументы разведки и не полностью поверила западной версии того, как будет развиваться конфликт.

Важно, считает Флеминг, чтобы в обсуждении звучали не только голоса правительств и спецслужб: "Есть разные союзники, которые позволяют доказать, что нам можно доверять". Так, уверен Флеминг, важную роль в конфликте играют частные компании: они могут, например, предоставлять спутниковые снимки, которые подтверждали заявления разведки о наращивании российских войск у границ, или помогать Украине с киберзащитой — этим занимались такие технические гиганты, как Microsoft.

В интервью программе Today Флеминг также отверг предположения о том, что разоблачения Эдварда Сноудена вывели GCHQ на чистую воду, заявив, что публикация бывшим сотрудником разведки США сведений о секретных программах стоила Великобритании "крови и денег".

А отвечая на вопрос, может ли его преемником на посту главы GCHQ стать женщина, Флеминг заявил: "Будем на это надеяться". Он отметил, что организацией еще не руководила ни женщина, ни представители одного из национальных меньшинств, и в руководстве разведслужбами должны произойти перемены.