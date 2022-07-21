Эксперты фиксируют массовые нарушения международного права в Украине

С начала развязанной Россией войны в Украине зафиксированы массовые нарушения норм международного гуманитарного права. Доклад, который содержит подтверждающие материалы, представило Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) — один из институтов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщило в четверг, 21 июля, агентство dpa.

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Наиболее серьезными случаями авторы документа называют бомбардировку Драматического театра в Мариуполе в середине марта, а также железнодорожного вокзала в Краматорске в начале апреля. Кроме того они выражают тревогу по поводу осады украинских городов российскими войсками. В БДИПЧ указывают, что гражданским лицам не была предоставлена возможность эвакуации.

Эксперты считают действия российской стороны нарушением принципов соразмерности и уважения основных прав человека. В докладе отмечается, что свидетели сообщали о большом количестве случаев внесудебных казней, арестов, а также пыток, сексуального насилия и похищений.

РФ и Украина допускают нарушения в обращении с военнопленными



Одновременно эксперты БДИПЧ указывают на нарушения норм международного гуманитарного права военнослужащими украинской армии, хотя и в меньшем масштабе, нежели российскими военными. В частности, в докладе критикуется насилие над подозреваемыми в мародерстве. Кроме того, обе стороны допускают нарушения в обращении с военнопленными.

Как отмечает агентство dpa, материалы о нарушениях, собранные на 53 страницах, представлены как доклад непосредственно Бюро по демократическим институтам и правам человека, а не ОБСЕ. Деятельность этой европейской организации из-за конфликта с одним из ее основных членов — Россией — оказалась в значительной степени парализована.

ООН — о нарушениях международного права в Украине



О том, что нормы международного гуманитарного права в Украине нарушают обе стороны, ранее заявляла Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. По ее словам, и российские, и украинские войска размещают военные объекты вблизи гражданских зданий и используют мирных жителей в качестве "живого щита".

К другим нарушениям, отметила Бачелет, относятся пытки и жестокое обращение с военнопленными, причем виновные в них не привлекаются к ответственности. Изнасилования и другие случаи сексуального насилия были зафиксированы как на территориях, контролируемых Россией, так и в областях, контролируемых Украиной, сообщила Бачелет.