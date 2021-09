Эксперты из ФРГ измерят радиацию вокруг Чернобыльской АЭС

Эксперты Федерального ведомства ФРГ по защите от радиации хотят измерить ее нынешний уровень в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС и составить обновленную карту показателей. Об этом представители ведомства сообщили в пятницу, 3 сентября, в Зальцгиттере (федеральная земля Нижняя Саксония).

Делаться это будет по приглашению Украины при участии сотрудников федеральной полиции Германии. В течение следующих двух недель информация будет собираться на местности, а также с вертолетов. Учитывать планируется не только данные об уровне радиации, но и о типе, и концентрации радиоактивных веществ.

Федеральное министерство охраны окружающей среды и ядерной безопасности на протяжении длительного времени занималось сопровождением работ по устранению угрозы со стороны "поврежденного реактора и содержащихся в нем ядерных материалов", отметил статс-секретарь в этом ведомстве Йохен Фласбарт (Jochen Flasbarth). По его словам, проведение подобных измерительных миссий - еще одна составляющая данных обязательств.

На фоне постепенного отказа Германии от атомной энергетики страна должна "быстро, компетентно и целенаправленно реагировать на опасности, возникающие при использовании энергии атома, особенно - на возможные аварии на АЭС за рубежом", указал Фласбарт.

Авария в апреле 1986 года на Чернобыльской АЭС считается одной из самых масштабных подобных катастроф в мировой истории. После разрушения четвертого блока электростанции в атмосферу было выброшено большое количество радиоактивных веществ. В течение первых трех месяцев после катастрофы, по официальным данным, погиб 31 человек, последствия аварии, по некоторым оценкам, затронули сотни тысяч человек. Из 30-километровой зоны отчуждения вокруг АЭС было эвакуировано все население.

