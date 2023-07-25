Эксперты МАГАТЭ обнаружили мины на Запорожской АЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили противопехотные мины на периферии Запорожской АЭС, которую в ходе вторжения в Украину захватили российские военные. Об этом сообщил глава организации Рафаэль Гросси.

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"Во время обхода 23 июля группа МАГАТЭ увидела несколько мин, расположенных в буферной зоне между внутренними и внешними ограждениями по периметру площадки. Эксперты сообщили, что мины находились в зоне ограниченного доступа, куда не мог попасть персонал станции", — говорится в отчете, опубликованном на сайте МАГАТЭ.

Гросси подчеркнул, что "подрыв таких мин не должен влиять на ядерную безопасность и систему безопасности станции". Тем не менее, наличие противопехотных мин на территории АЭС не соответствует нормам безопасности и создает дополнительное психологические давление на персонал.

В отчете МАГАТЭ также говорится, что эксперты организации, регулярно проводящие инспекции на территории станции, не обнаружили там тяжелой военной техники. Тем не менее, подчеркивается в документе, представителям агентства отказывают в доступе на крыши реакторов и в турбинные залы.

В начале июля Генштаб ВСУ заявил о "возможной подготовке в ближайшее время провокации" на территории Запорожской АЭС, которую российские войска контролируют с марта 2022 года. В свою очередь, представители "Росэнергоатома" утверждали, что украинские военные атакуют станцию 5 июля (судя по данным из открытых источников, этого так и не произошло).

Тогда же президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на данные разведки говорил, что российские военные разместили взрывчатку на крышах нескольких энергоблоков. Российские официальные лица это отрицали.