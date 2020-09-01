Эксперты ООН: Беларусь должна прекратить пытки над протестующими

Эксперты ООН по правам человека призвали Беларусь прекратить пытки над задержанными и привлечь к ответственности сотрудников милиции, которые, как сообщается, безнаказанно унижали и избивали демонстрантов в местах содержания под стражей.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Они также призвали власти полностью соблюдать основные гарантии: немедленную регистрацию, судебный надзор за задержанием и уведомление членов семьи, как только подозреваемый лишен свободы — с целью предотвращения насильственных исчезновений.

"Запрет пыток является абсолютным в соответствии с международным правом прав человека", — заявили они. "Это не может быть оправдано ни по какой причине".

"Точно так же никакие обстоятельства, будь то внутренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное положение, не могут быть использованы для практики, терпимости или оправдания насильственных исчезновений. Власти Беларуси должны немедленно прекратить все нарушения прав человека и положить конец этой атмосфере безнаказанности".

Эксперты заявили, что им известно о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы после спорных президентских выборов 9 августа, которые привели к массовым протестам и арестам.

"Мы чрезвычайно встревожены сотнями заявлений о пытках и другом жестоком обращении в изоляторах временного содержания", — заявили они.

Большинство людей, пропавших без вести, были найдены, но вызывает тревогу тот факт, что местонахождение и состояние здоровья по крайней мере 6 человек, как сообщается, неизвестны их родственникам. "Мы также по-прежнему обеспокоены тем, что случаи насильственных исчезновений могут увеличиться, если продолжится жесткая реакция на мирные протесты", — заявили они.

Среди примерно 6700 человек, задержанных в последние недели при осуществлении своего права на свободу мирных собраний, есть журналисты и прохожие, которые были произвольно арестованы и в спешном порядке осуждены. В субботу правительство отозвало аккредитацию 17 журналистов, работающих на иностранные СМИ.

Эксперты призвали белорусские власти "обеспечить, чтобы все лица, мирно участвовавшие в демонстрациях, были незамедлительно освобождены.

"Никто не может быть привлечен к уголовной ответственности за мирное участие в демонстрации", — заявили они. Они напомнили властям, что непризнание лишения свободы представителями государства и отказ признать факт задержания представляют собой насильственное исчезновение, даже если оно является непродолжительным.

В дополнение к полному и беспристрастному расследованию Беларусь "должна привлечь виновных к ответственности и обеспечивать компенсацию жертвам и их семьям".