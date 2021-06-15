Эксперты ООН подозревают Китай в изъятии органов у заключенных
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В китайских тюрьмах может практиковаться насильственная трансплантация органов у представителей меньшинств. Об этом заявляют эксперты ООН. Китай объявил эти данные дезинформацией.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Эксперты ООН сообщили, что получили "заслуживающую доверия" информацию о том, что в китайских тюрьмах у заключенных, принадлежащих к этническим и религиозным меньшинствам, изымают органы.

"Насильственное изъятие органов в Китае производится по отношению к представителям этнических, языковых или религиозных меньшинств, содержащихся в разных регионах, причем им зачастую не сообщают причин задержания или отсутствует ордер на арест", — говорится в заключении 12 экспертов, распространенном в понедельник, 14 июня.

Рабочая группа ООН по противодействию незаконным задержаниям, равно как и специальный представитель ООН считают эту информацию "вызывающей особое беспокойство". По данным экспертов ООН, наиболее популярными органами для изъятия являются сердце, почки, печень и роговица глаза, а применяется эта мера к членам запрещенного движения Фалуньгун, уйгурам, тибетцам, мусульманам и христианам.

Член китайского представительства в Женеве обвинил экспертов ООН в клевете. Пекин "будет защищаться против этих обвинений и категорически их отвергает", пообещал он, заявив об отсутствии у экспертов "рудиментарных мыслительных способностей". По его словам, эксперты стали жертвами антикитайской дезинформации со стороны сепаратистов и движения Фалуньгун.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

3

Source

Deutsche Welle

Tags

Китай
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов