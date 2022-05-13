Эксперты опасаются резкого усиления голода в мире из-за войны в Украине

Немецкая гуманитарная организация Welthungerhilfe в преддверии встречи министров сельского хозяйства стран "большой семерки" предупредила об угрозе еще более резкого роста числа голодающих во всем мире из-за войны в Украине.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Чтобы избежать этого, министры сельского хозяйства должны "как можно скорее начать процесс реализации неотложных мер", заявил заместитель руководителя политического отдела Welthungerhilfe Рафаэль Шнайдер (Rafael Schneider) в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung, обнародованном в пятницу, 13 мая.

По словам Шнайдера, если этих мер не принять, то рост цен на продовольствие, вызванный войной в Украине, приведет к дальнейшему увеличению числа голодающих. В настоящее время во всем мире голодают около 800 млн человек, причем эта ситуация вызвана не только войной, но и системными ошибками, которые должны быть незамедлительно устранены министром сельского хозяйства ФРГ Джемом Оздемиром (Cem Özdemir) и его коллегами, подчеркнул представитель Welthungerhilfe.

При этом Шнайдер отметил, что меры борьбы с дефицитом продовольствия не должны осуществляться в ущерб окружающей среде.

Развивать сельское хозяйство не в ущерб экологии

Особенно резко Welthungerhilfe раскритиковала план Оздемира, призванный облегчить выращивание пшеницы, чтобы компенсировать недостаток импорта из Украины. Шнайдер назвал "слишком близоруким" намерение германского министра использовать для выращивания зерновых экологически важные территории в Евросоюзе.

Он призвал вместо этого развивать сельское хозяйство в южных регионах мира, расширять региональную торговлю сельскохозяйственной продукцией, увеличивать квоты на импорт и оказывать поддержку мелким фермерам.

Украина была до войны одним из крупнейших в мире производителей пшеницы и кукурузы. Многие страны, например в Северной Африке, зависят от поставок дешевой пшеницы из Украины.