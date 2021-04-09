Эксперты: пандемия обострила проблему торговли людьми в Европе
Foto: Shutterstock

Пандемия COVID-19 сделала проблему торговли людьми в Европе еще более острой, сообщила в ежегодном докладе группа экспертов по борьбе с торговлей людьми Совета Европы.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Торговцы (людьми - ИФ) по максимуму воспользовались ситуацией, эксплуатируя нестабильную финансовую ситуацию многих своих жертв", - подчеркнула руководитель группы Хельга Гайер.

Кроме того, неправительственные организации сообщали, что во время пандемии процесс получения статуса жертвы торговли людьми проходил с задержками. Это серьезно затрудняло им доступ к безопасному жилью, медицине и другой помощи.

Секторами риска эксперты назвали сельское хозяйство и пищевую промышленность. Непрозрачная процедура найма работников, низкие зарплаты и квалификационные требования в этих сферах создали благоприятные условия для торговцев людьми. В докладе также отмечается, что локдаун и ограничения на передвижение способствовали росту сексуальной эксплуатации онлайн.

Эксперты СЕ ожидают, что влияние пандемии на ситуацию с торговлей людьми будет проявляться и в долгосрочной перспективе.

"Кроме очевидного влияния пандемии, ее долгосрочные социально-экономические последствия могут усугубить главные причины торговли людьми, в том числе бедность, безработицу и гендерное неравенство", - говорится в докладе.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Интерфакс

Sharing Options

3

Source

Интерфакс

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети