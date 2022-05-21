Эксперты прогнозируют, что Россия готовится к долгой войне на юге Украины

Согласно недавнему отчету Института военных исследований США (ISW), российские войска укрепляются на юге Украины и готовятся к длительным боям.

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Эксперты поясняют, что российская армия сосредоточилась на укреплении существующей обороны и создании дополнительных оборонительных сооружений на южном направлении.

"Это как бы свидетельствует о том, что российские войска готовятся к защите от возможного контрнаступления Украины и готовятся к длительным операциям на юге Украины", — считают эксперты ISW.

Ранее Запорожское областное военное управление сообщало, что ВСУ продолжают укреплять новые позиции и оттеснять противника на юг.

На юге страны ВСУ уничтожили 36 российских оккупантов и "демилитаризовали" три танка.