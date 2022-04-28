Эксперты: Россия к 9 мая может преподнести свои поражения в Украине как победу

Стремясь добиться успеха на фронте, Россия может объявить 9 мая более широкую мобилизацию, а также представить свои поражения в Украине как победу к важной для себя дате. Такое мнение выразили эксперты в организованной агентством LETA дискуссии "Как жить в Европе и Латвии в новых реалиях безопасности".

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В начале апреля телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц США сообщил, что президент России Владимир Путин и его армия пытаются добиться хотя бы локальных успехов в Украине к 9 мая.

Раймондс Граубе, военный советник министра обороны Артиса Пабрикса и бывший командующий Национальными вооруженными силами, заявил в ходе дискуссии, что диктаторы одержимы сроками, поэтому России к 9 мая нужно любой ценой сообщить об успехе на фронте. При этом Граубе указал, что Путин в своем "зазеркалье может преподнести своему народу как победу что угодно, даже поражения". В качестве примера Граубе допустил попытки создания так называемой "Херсонской народной республики".

Сотрудник Центра восточноевропейских политических исследований Марцис Балодис также отметил, что символы крайне важны для Кремля, поэтому России к 9 мая необходимо сообщить о победе. При этом эксперт согласился с Граубе, что Россия способна "затуманить глаза народу" с помощью пропаганды и "найти подходящую формулировку победе по ситуации".

Доктор политических наук и исследователь Мартиньш Хиршс подчеркнул, что с приближением 9 мая нельзя исключать, что в этот день будет объявлено о необходимости широкой мобилизации.

"Говорят, что мы находимся в состоянии войны с Западом и нуждаемся в этой мобилизации для защиты России. Не исключено, что в этот день будут объявлены более крупные операции", — добавил Хиршс, отметив, что пока это только теории.

Командующий Земессардзе, бригадный генерал Эгилс Лещинскис также предположил, что Россия постарается добиться успехов в достижении своих целей в Украине, но выразил сомнения в том, что у нее это получится.