Эксперты: Россия начала производить собственную версию иранского дрона "Шахед"

Эксперты исследовательской группы Conflict Armament Research (CAR) обнаружили свидетельства того, что Россия начала выпускать и применять против Украины собственную версию иранских дронов-камикадзе типа "Шахед".

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В докладе, опубликованном на сайте CAR, содержатся подробные результаты изучения двух дронов, которые армия РФ применила против Украины в южных районах страны.

Оба беспилотника выглядели как иранские "Шахеды-136", однако в них были обнаружены электронные модули, которые ранее Россия использовала для создания своих дронов для наблюдения.

И предыдущие, иранские версии, и более новые российские, носят название "Герань-2", но отличаются по составу компонентов.

"CAR приходит к выводу, что эти два дрона „Герань-2" были произведены в Российской федерации, а не в Иране. Это основано на значительной разнице в конструкции корпуса летательного аппарата и внутренних модулей, в том числе используемых для навигации", — сказано в докладе.

"CAR считает, что Российская Федерация начала производство и применение собственной версии дрона „Шахед-136"", — заключают авторы.

Эксперты отмечают, что такие дроны почти полностью сделаны из компонентов, которые были произведены за пределами России — точно так же дело обстояло и с иранскими "шахедами".

Специалисты организации идентифицировали около 100 компонентов в более чем 30 модулях в двух российских дронах. На них присутствовали торговые марки 22 разных компаний из семи стран, в том числе из России.

Большинство компонентов были выпущены фирмами, головные офисы которых находятся в Китае, Швейцарии и США, сказано в докладе. При этом 12 компонентов произвели уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Россия начала массово применять против Украины иранские дроны осенью прошлого года.

Иран вначале не признавал, что поставлял Москве свои боевые беспилотники, однако в какой-то момент заявил, что партия таких аппаратов была передана России еще до войны.