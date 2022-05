Эксперты сообщили о вероятной победе Украины в битве за Харьков

Украина, по всей видимости, выиграла битву за Харьков: украинские войска предотвратили окружение и тем более захват этого города, а затем вытеснили российских солдат из его окрестностей, как они сделали это с российскими солдатами, пытавшимися захватить Киев, заключили аналитики из американского Института изучения войны (Institute for the Study of War — ISW) в материале, обнародованном вечером в пятницу, 13 мая.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Российские войска, очевидно, решили полностью уйти со своих позиций вокруг Харькова на фоне украинских контратак и ограниченных возможностей для получения подкреплений. В последние дни российские подразделения под Харьковом, за редким исключением, не пытались удержать свои позиции на фоне контратак украинских сил. Москва сосредоточилась на проведении упорядоченного отвода собственных подразделений, предпочтя его попыткам удержать позиции вблизи города", — отмечают эксперты.

Основные усилия войск РФ сейчас по-прежнему направлены на то, чтобы окружить Северодонецк и Лисичанск с севера и с юга, констатирует Институт по изучению войны.

Харьков находится в 25 километрах от границы с Россией. Российские войска подошли к городу в самый первый день войны, но так и не смогли взять его под контроль.