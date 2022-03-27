Эксперты: в чем причины успехов Украины в отражении российской агрессии

Массированное нападение одной из самых больших армий мира не привело украинские вооруженные силы в бегство. За первый месяц войны они смогли отразить атаки на многих направлениях и нанести чувствительный урон противнику.

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В пятницу Генштаб ВС РФ сообщил о 1 351 погибших российских солдатах за месяц "спецоперации" — это почти четверть официальных потерь России в первой чеченской войне, длившейся три с половиной года. Ход войны стал сюрпризом не только для Москвы, но и западных партнеров Киева, не ожидавших от ВСУ такого упорного сопротивления. В чем секрет успехов ВСУ, и что у них получается лучше, чем у наступающих российских сил? Би-би-си приводит мнения специалистов.

Боевой дух и воинская подготовка



Нападая на Украину, российские военные не готовились к интенсивным боям — они ожидали, что украинская армия и политическое руководство рассыпется, сказал в разговоре с Би-би-си Франц-Стефан Гади, сотрудник лондонского Международного института стратегических исследований.

Многие специалисты соглашаются, что украинские силы продемонстрировали гораздо более высокий боевой дух, чем предполагали в Москве при планировании "спецоперации".

Российское руководство, судя по публичным выступлениям, не ожидало ожесточенного сопротивления. "Берите власть в свои руки! Похоже, нам с вами будете легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ", — говорил президент России Владимир Путин во второй день войны.

Вопреки призывам Путина, ВСУ на всех направлениях оказывают сопротивление российской армии. Мэры осажденных украинских городов также отвергают предложения о сдаче и сотрудничестве — и пользуются в этом поддержкой населения. Даже в оккупированном российскими силами Херсоне жители продолжают выходить на митинги с украинскими флагами.

"Так сражаются люди, которые борются за выживание. Так защищают свою родину и свои семьи. Их мужество потрясает и восхищает", — говорит Том Фоулкс, генерал британской армии в отставке.

Стратегия и доктрина



В начале войны украинская армия сосредоточилась на обороне стратегически важных городов и коммуникаций, включая железные дороги, при этом отступая там, где это позволяло выиграть время, говорит Гади. "Украинская армия лучше приспосабливается к быстро меняющейся ситуации на поле боя благодаря командной структуре, которая была введена в последние несколько лет", — считает специалист.

После 2015 года военные консультанты НАТО из США, Британии и Канады работали с ВСУ, в том числе внедряя философию децентрализации командования, в которой принятие решений на войне передается от высшего командного звена к офицерам на местах. "Некоторые младшие офицеры и сержанты ВСУ брали инициативу на себя, и это позволило им действовать более рассредоточенно, превращая всю войну в серию мелких столкновений и засад", — говорит Гади. Российская же доктрина, унаследованная от советской армии, гораздо менее гибкая и предполагает меньше инициативы для младших командиров.

На данный момент в открытых источниках нет свидетельств масштабных боев, в которых встречались бы батальонные группы с обеих сторон, и такой ход войны, по мнению Гади, выгоден для украинских сил и невыгоден российским. Именно в таких боях небольшого масштаба доктрина децентрализации может сыграть роль и повлиять на исход боев, говорит Гади.

Украинская армия последовательнее российской демонстрирует навыки ведения общевойскового боя — то есть координации и объединения усилий пехоты, танков, беспилотников, артиллерии, разных видов и родов войск, считает Майк Кларк, приглашенный профессор факультета военных исследований Кингз-колледжа в Лондоне. При общевойсковом бое танковые подразделения получают поддержку с воздуха и действуют совместно с пехотными, что делает их менее уязвимыми для противотанковых комплексов.

На кадрах боев в Украине в марте 2022 года видно, как отдельные российские танки действовали в городской местности без поддержки пехоты и были подбиты. "Ни украинские, ни российские силы не отличаются особенным мастерством в реализации этой тактики, однако российские страдают от ее нехватки больше, потому что действуют большими по размеру подразделениями, становясь легкими целями и попадая в засаду", — говорит Гади из Международного института стратегических исследований.

Также российские войска предпочитают передвигаться по дорогам, а не пересеченной местности, отмечают наблюдатели.

ВСУ преуспели в выявлении и использовании слабых мест в действиях российских войск, считает Джастин Крамп, руководитель консалтингового бюро Sibylline и бывший британский танкист. Разные специалисты отмечают мастерство, с которым украинские военные используют современные западные системы, в частности противотанковые комплексы Javelin и NLAW, а также новейшие версии зенитно-ракетных комплексов Stinger. Украинский полк "Азов" также публиковал кадры обстрела российского патрульного катера "Раптор" из противотанкового комплекса.

Если российские подразделения часто сбиваются в большие колонны, украинские войска действуют небольшими отрядами. Они совершают короткие вылазки, обстреливая танки и возвращаясь в укрытие до того, как российские войска откроют ответный огонь.

Кроме того, ВСУ заявляет о гибели семи российских генералов — но Россия подтвердила смерть лишь одного из них. Би-би-си нашла подтверждения смерти как минимум семи полковников и одного капитана первого ранга.

После этого российские СМИ сообщили о смерти командира бригады морской пехоты Черноморского флота полковника Алексея Шарова — его гибель может быть более серьезной потерей, чем генерала, отмечают специалисты, потому что офицера на такой должности сложнее заменить.

"Это выглядит как сознательная и крайне успешная снайперская операция, которая может ослабить российское командование", — говорит отставной генерал Фоулкс о смертях старших офицеров ВС РФ.

Однако Франц-Стефан Гади призывает с осторожностью относиться к сообщениям об успехах обеих сторон. "Мы видим конфликт с украинской стороны, потому что Украина доминирует в информационном пространстве на западе. Мы получаем крайне предвзятую картину событий", — говорит специалист. Он призывает учитывать этот фактор в отношении любых оценок западных специалистов, в том числе своих собственных.