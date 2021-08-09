Эксперты в США предупреждают о провале борьбы с вирусом SARS-CoV-2
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Руководитель Национальных институтов здравоохранения США Френсис Коллинз предупредил о провале стратегии борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2 в свете максимального за 6 месяцев суточного прироста заражений. Страна не оказалась бы в нынешней ситуации, если бы в ней проводилась более эффективная кампания вакцинации, заявил эксперт в эфире медиакомпании ABC в воскресенье, 8 августа. Теперь Соединенные Штаты вынуждены "платить ужасную цену", добавил он.

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Днем ранее прирост заражений SARS-CoV-2 в стране впервые с февраля преодолел отметку в 100 тысяч случаев. В последние недели в США распространяется более заразный дельта-вариант вируса.

Эпидемиологическая ситуация может ухудшиться с возвращением миллионов непривитых школьников с летних каникул, если в учебных заведениях не ввести обязательное требование носить маски, подчеркнул Коллинз. С аналогичной рекомендацией выступили и Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), а также министр образования Мигель Кардона.

Половина жителей США полностью привита


Хотя бы одну прививку от ковида сделали более 70 процентов жителей Соединенных Штатов. Эта цель, поставленная президентом страны Джозефом Байденом, была достигнута с месячным опозданием. Полный курс вакцинации от ковида в США прошел каждый второй, однако в некоторых штатах этот показатель не превышает 40 процентов.

РНК-содержащий вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание Covid-19, с начала пандемии выявлен более чем у 203 млн жителей планеты, свыше 4 млн больных этой инфекцией умерли, более 182 млн выздоровели. На США приходится больше всего подтвержденных заражений (более 35 млн) и летальных исходов (свыше 615 тысяч).

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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Коронавирус SARS США
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