Экспорт из Германии в Россию в мае сократился вдвое
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Россия опустилась на десятую строчку в списке главных покупателей продукции из ФРГ, хотя до начала войны входила в первую пятерку. Основная причина — санкции из-за вторжения в Украину.

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В прошлом месяце экспорт ФРГ в РФ сократился более чем на 50% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщает Politico со ссылкой на данные Федерального статистического управления Германии.

Общий объем экспорта составил 1,1 млрд евро (в апреле — 0,8 млрд, в мае 2021 года — 2,3 млрд). Россия заняла 10-е место среди главных импортеров немецкой продукции за пределами ЕС (в феврале занимала пятую строчку, в апреле — 14-ю).

Основной причиной столь серьезного падения Федеральное статистическое управление назвало "санкции, введенные против России из-за войны в Украине" и "другие меры по ограничению экспорта".

Главным торговым партнером Германии вне Евросоюза стали США — экспорт в мае оценили в 13,6 млрд евро. В пятерку также вошли КНР, Великобритания, Швейцария и Турция.

Всего экспорт из ФРГ за май составил 57,7 млрд евро (+1,1% к апрелю, +13,4% к маю прошлого года).

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