Экстрадированный из РФ участник протестов в Беларуси приговорен к 3 годам колонии

Суд Жлобинского района Гомельской области Беларуси приговорил экстрадированного из России белорусского гражданина Дмитрия Подлобникова к трем годам колонии общего режима по обвинению в насилии по отношению к сотруднику милиции, сообщил правозащитный центр "Весна". Приговор был вынесен еще 4 мая, однако известно о нем стало только в воскресенье, 8 мая.

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Как пишут правозащитники, по версии следствия, 9 августа 2020 года Подлобников оказывал сопротивление при задержании, бил по щитам милиционеров, а также пробовал наносить удары одному из силовиков, причинив ему таким образом "моральный ущерб".

Подлобникова экстрадировали из России, несмотря на запрет ЕСПЧ



В августе 2020 года Подлобников выходил на акции протеста в Жлобине. 9 августа его задержали, но через три дня отпустили. Его мать рассказала правозащитникам, что в тот день Подлобникова сильно избили. Позже он уехал на заработки в Россию. Почти год спустя молодой человек по запросу Минска был задержан в РФ.

Европейский суд по правам человека запретил России выдавать Подлобникова на родину до 31 января. Тем не менее уже 11 января Генпрокуратура Беларуси сообщила о его экстрадиции.