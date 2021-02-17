Экстремальная зима в США привела к человеческим жертвам
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Не менее 21 человека скончались в США в результате охвативших некоторые штаты сильнейших морозов. Несколько миллионов домохозяйств лишены электричества.

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Необычно сильные холода, охватившие США, привели жилую инфраструктуру в критическое состояние. К вечеру вторника, 16 февраля, несколько миллионов домохозяйств оказались лишены электроэнергии, не менее 21 человека скончались в результате непогоды. Зафиксировано возникновение разрушительных зимних торнадо. Из-за холодов в некоторых регионах оказался прерван процесс вакцинации от коронавируса.

Президент Джо Байден провел совещание по поводу экстремальной зимней погоды с губернаторами пострадавших штатов, среди которых Техас, Луизиана и Кентукки. Администрация США будет использовать все доступные ресурсы, чтобы помочь людям пережить "этот исторический циклон" - обрушившийся на Северную Америку полярный вихрь.

По данным метеорологов, 17 февраля потепления не ожидается. Власти Техаса, где мороз особенно мощный, предостерегают, что возможно возникновение ледяных дождей. Около 70% территории США сейчас лежит под снегом, а минусовая температура в некоторых местах побила рекорды столетней давности.

Экстремальная зима в Германии

Сильные ветра, снегопады и гололед в начале февраля вызвали хаос в некоторых регионах Германии. На автобанах возникли многокилометровые пробки и сотни аварий. Причина тому - циклон "Тристан", обрушившийся на Центральную Европу, а также антициклон "Гизела" в Скандинавии, которые привели к резкому похолоданию в Германии.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle
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