Эквадорская полиция конфисковала 1,3 тонны направлявшегося в Эстонию кокаина

Эквадорская полиция конфисковала 1,3 тонны кокаина, обнаруженного в адресованном в Эстонию контейнере, пишет Err.ee со ссылкой на главу МВД Эквадора Патрисио Пасминьо.

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Наркотики обнаружили с помощью служебной собаки в порту Гуаякиля.

"Наркотики нашли при помощи служебной собаки Гаро в контейнере, предназначенном для доставки в Эстонию, в Европу", — сообщил министр в Twitter, опубликовав также фотографии конфискованного контейнера.

La @PoliciaEcuador incautó 1.3 toneladas de cocaína en el puerto de Guayaquil. Con el apoyo del can antinarcóticos, Garo, se detectó la droga dentro de un contenedor que iba a ser transportado hasta Estonia, en Europa. Las investigaciones continúan.#CombateAlDelito pic.twitter.com/atTiU6j5Uu — Patricio Pazmiño Castillo (@ppazminoec) January 17, 2021

Кокаин из Эквадора в декабре обнаружили и на Мальте. Автор: SCANPIX / AFP

Эквадорская полиция конфисковала 1,3 тонны кокаина, обнаруженного в адресованном в Эстонию контейнере, сообщил глава МВД Эквадора Патрисио Пасминьо.

Наркотики обнаружили с помощью служебной собаки в порту Гуаякиля.

"Наркотики нашли при помощи служебной собаки Гаро в контейнере, предназначенном для доставки в Эстонию, в Европу", — сообщил министр в Twitter, опубликовав также фотографии конфискованного контейнера.

В 2020 году эквадорская полиция конфисковала рекордные 128 тонн кокаина. Прежний рекорд — 110 тонн — был поставлен в 2016 году.

Эквадор граничит с Колумбией и Перу, которые, по данным ООН, являются крупнейшими производителями кокаина в мире.