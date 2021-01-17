Эквадорская полиция конфисковала 1,3 тонны направлявшегося в Эстонию кокаина
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Эквадорская полиция конфисковала 1,3 тонны кокаина, обнаруженного в адресованном в Эстонию контейнере, пишет Err.ee со ссылкой на главу МВД Эквадора Патрисио Пасминьо.

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Наркотики обнаружили с помощью служебной собаки в порту Гуаякиля.

"Наркотики нашли при помощи служебной собаки Гаро в контейнере, предназначенном для доставки в Эстонию, в Европу", — сообщил министр в Twitter, опубликовав также фотографии конфискованного контейнера.

Кокаин из Эквадора в декабре обнаружили и на Мальте. Автор: SCANPIX / AFP
Эквадорская полиция конфисковала 1,3 тонны кокаина, обнаруженного в адресованном в Эстонию контейнере, сообщил глава МВД Эквадора Патрисио Пасминьо.

Наркотики обнаружили с помощью служебной собаки в порту Гуаякиля.

"Наркотики нашли при помощи служебной собаки Гаро в контейнере, предназначенном для доставки в Эстонию, в Европу", — сообщил министр в Twitter, опубликовав также фотографии конфискованного контейнера.

В 2020 году эквадорская полиция конфисковала рекордные 128 тонн кокаина. Прежний рекорд — 110 тонн — был поставлен в 2016 году.

Эквадор граничит с Колумбией и Перу, которые, по данным ООН, являются крупнейшими производителями кокаина в мире.

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