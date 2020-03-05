Элизабет Уоррен выходит из президентской гонки в США. Основных кандидатов у демократов осталось два

Сенатор от Массачусеттса Элизабет Уоррен объявила о прекращении борьбы за звание кандидата в президенты США от Демократической партии.

70-летнюю Уоррен относили к левому флангу партии вместе с Берни Сандерсом.

Изначально ее считали одним из лидеров гонки, но на проходящих сейчас демократических праймериз ей не удалось победить ни в одном из штатов.

По результатам "Супервторника", когда голосования прошли в 14 штатах США и в Американском Самоа, стало очевидно, что уровень поддержки у Уоррен намного ниже, чем у Джо Байдена и Берни Сандерса.

Помимо них в гонке демократов остается на данный момент Тулси Габбард, конгрессвумен от штата Гавайи и ветеран войны в Ираке, хотя у нее успехов еще меньше, чем у Уоррен.

Среди республиканцев действующий президент Дональд Трамп будет добиваться переизбрания.

Кандидат за борьбу с неравенством

Лево-либеральные круги связывали серьезные надежды с кандидатурой Уоррен. Так, именно ее кандидатуру поддержал отдел комментариев и мнений газеты New York Times (вместе с Эми Клобушар, которая олицетворяла умеренное крыло демократов).

Публицисты считали, что она может стать фаворитом гонки. Однако опросы показывали, что Уоррен популярна в первую очередь у высокообразованных американцев. Это не самый многочисленный сегмент электората, однако они преобладают среди активных пользователей соцсетей.

"Сегодня утром я объявила, что приостанавливаю свою президентскую кампанию. Я говорю это с чувством глубокой благодарности всем и каждому, кто ввязался в эту борьбу, всем, кто решил попробовать новую идею, всем, кто хоть немного сдвинулся в своих представлениях о том, как должен выглядеть президент Соединенных Штатов", — заявила сама Уоррен.

После выбытия Блумберга и Уоррен гонка демократов, по сути, сузилась до двух кандидатов: бывшего вице-президента США 77-летнего Джо Байдена и 78-летнего сенатора от Вермонта Берни Сандерса.

И тот и другой надеются теперь на официальную поддержку Уоррен и на то, что голоса ее сторонников достанутся им. Однако Уоррен в четверг сказала, что ей необходимо время, чтобы осмыслить, кого поддержать.

По политическим убеждениям Уоррен ближе к Берни Сандерсу — единственному прогрессивному левому кандидату из оставшихся в гонке.

Кампанию Уоррен отличали подробные предложения по борьбе с экономическим неравенством: от универсального пособия по уходу за детьми и расширения возможностей получить высшее образование бесплатно до введения дополнительного налога для самых богатых американцев.

Свою политическую карьеру Уоррен начала около 10 лет назад. До этого она была профессором права и специализировалась на законодательстве о банкротстве.

Как политик Уоррен запомнилась тем, что активно выступала за ужесточение регулирования финансового сектора после кризиса 2008 года. На слушаниях в Сенате она с пристрастием допрашивала банкиров и критиковала неравенство доходов.

Уоррен выдвинула идею Бюро финансовой защиты потребителей — государственного органа, призванного следить за деятельностью Уолл-стрит, и в 2010 году помогла администрации Барака Обамы его создать.

Через два года после этого, благодаря заработанной репутации, она добилась места в сенате от штата Массачусетс.

Уоррен называли потенциальным кандидатом в президентской гонке 2016 года, но тогда она заявила, что президентских амбиций у нее нет.

На этот раз Уоррен заявила о них первой из всех демократов, впоследствии вступивших в гонку на звание кандидата в президенты.