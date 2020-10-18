Елизавета II помиловала убийцу, остановившего теракт бивнем нарвала
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Королева Великобритании Елизавета II помиловала 42-летнего Стивена Галланта, который помог остановить террориста на Лондонском мосту в ноябре 2019 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Daily Mail.

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Галлант был осужден за убийство пожарного в 2005 году на 17 лет тюрьмы. 29 ноября 2019 года мужчина получил разрешение выйти из тюрьмы для участия в реабилитационном мероприятии для заключенных. Он оказался недалеко от Лондонского моста, где 28-летний Усман Хан зарезал двух выпускников Кембриджского университета.

У Галланта с собой был бивень нарвала (морского млекопитающего из отряда китовых), который ему подарил государственный служащий. С помощью него он помог остановить вооруженного ножами и муляжом жилета смертника Хана до прибытия полиции, которая в итоге ликвидировала террориста.

17 октября британский Минюст сообщил, что Елизавета II применила редко используемую королевскую прерогативу помилования по совету правительства. Издание сообщает, что власти признали «исключительно смелые действия» Галланта.

Окончательное решение о его освобождении должна принять комиссия по условно-досрочному освобождению, однако вероятность отказа крайне мала. По информации Daily Mail, Галлант был образцовым заключенным и собирался подать прошение о досрочном освобождении через десять месяцев.

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