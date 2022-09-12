EMA одобрило новую вакцину Pfizer от Covid-19

В понедельник, 12 сентября, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило разработанную фармкомпаниями Pfizer/BioNTech вакцину от Covid-19, которая была адаптирована к защите от подвидов омикрона BA.4 и BA.5. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на AFP.

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Это первая вакцина такого рода, одобренная в Европейском союзе.

"Комитет EMA по лекарственным средствам для человека рекомендовал одобрить адаптированную бивалентную вакцину, нацеленную на подвиды омикрона BA.4 и BA.5 в дополнение к исходному штамму SARS-CoV-2", — говорится в заявлении EMA.

Варианты омикрона BA.4 и BA.5 вызывают более легкое заболевание, но гораздо более заразны, чем предыдущие штаммы Covid-19, и вызвали новые волны коронавируса в Европе и США.

В июле Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что пандемия Covid-19 далека от завершения.