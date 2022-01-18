EMA: появляется все больше доказательств отсутствия осложнений у беременных после мРНК-вакцин

Вакцинация остается основным элементом реагирования на Covid-19 в связи с тем, что варианты вируса продолжают распространяться в странах Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (EEA). В Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) обратили внимание на растущее количество доказательств того, что мРНК-вакцины не вызывают осложнений во время беременности.

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Рабочая группа по Covid-19 провела подробный обзор нескольких исследований, включающих в себя около 65 000 беременностей на разных стадиях. Никаких признаков повышенного риска осложнений во время беременности, выкидышей, преждевременных родов или побочных эффектов у еще не родившихся детей после вакцинации от Covid-19 мРНК-вакциной. Несмотря на некоторые ограничения в данных, результаты кажутся последовательными.

Исследования также показали, что вакцины от Covid-19 столь же эффективны в снижении риска госпитализации и смертей у беременных, как и у небеременных. Наиболее распространенные побочные эффекты после вакцинации у беременных похожи на те, которые появляются у остальных привитых людей. Например, боль, покраснение и воспаление в месте инъекции, усталость, головная боль, мышечные боли и озноб. Эти эффекты обычно легкие или умеренные и пропадают в течение нескольких дней после вакцинации.

Учитывая, что до сих пор беременность была связана с более высоким риском тяжелого течения Covid-19, особенно во втором и третьем триместрах, беременным женщинам или женщинам, которые могут забеременеть в ближайшем будущем, EMA советует пройти вакцинацию в соответствии с национальными рекомендациями.

Большая часть информации поступала об мРНК-вакцинах — Comirnaty (Pfizer/BioNTech) и Spikevax (Moderna). EMA также проверит данные по другим авторизованным вакцинам от коронавируса по мере их доступности.

EMA подчеркнуло, что первоначальные клинические испытания обычно не включают беременных. В результате данные об использовании вакцин во время беременности как правило недоступны в момент авторизации медикамента, а получаются впоследствии.

Однако обзор реальных данных свидетельствует о том, что преимущества мРНК-вакцин во время беременности перевешивают все возможные риски для матерей и еще не родившихся детей, отметили в EMA.