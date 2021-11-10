EMA проведет ускоренную проверку таблеток от Covid-19

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в настоящее время оценивает имеющиеся данные о молнупиравире, чтобы предоставить поддержку национальным учреждениям, которые могут принять решение об использовании этого лекарства для лечения Covid-19 до его регистрации, сообщили агентству LETA в Государственном агентстве лекарств (Zāļu valsts aģentūra, ZVA).

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По словам ZVA, EMA и организация сети руководителей EMA (HMA) согласны, что необходимы дополнительные рекомендации о средствах лечения коронавируса, учитывая рост случаев инфицирования и смертей по всему Европейскому Союзу (ЕС).

Несмотря на то, что в настоящее время перед потенциальной регистрацией проводится комплексная ускоренная оценка этого медикамента, Комитет по регистрации лекарств EMA как можно скорее предоставит рекомендации для всего ЕС, чтобы государство могли принять решение об использовании этого препарата, например, в условиях чрезвычайной ситуации.

EMA и HMA по-прежнему планируют ускорить оценку необходимых для лечения Covid-19 средств и вакцин, обеспечивая их соответствие высоким стандартам эффективности и безопасности. EMA предоставит информацию о результатах этой оценки.

Молнупиравир — пероральный противовирусный препарат, разработанный Merck Sharp & Dohme в сотрудничестве с Ridgeback Biotherapeutics. Он снижает способность вируса SARS-CoV-2 размножаться в организме. Это достигается за счет увеличения количества мутаций в вирусном генетическом материале (известном как РНК), что мешает SARS-CoV-2 размножаться.

Оценка препарата проводится параллельно с ускоренной оценкой данных качества, эффективности и безопасности этого лекарства. Это позволит подать заявку на регистрацию медикамента.

Эксперты ZVA также принимают участие в комитетах и рабочих группах EMA.

На заседании правительства во вторник министр здравоохранения Даниэль Павлютс сообщил, что Латвия планирует закупить 2500 курсов молнупиравира с предварительной доставкой в ​​январе следующего года.