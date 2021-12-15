EMA советует Johnson&Johnson в качестве бустера через два месяца после завершения вакцинации
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендует использовать вакцину американского производителя Johnson & Johnson в качестве бустера через два месяца после первоначальной вакцинации от Covid-19. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на DPA.

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Данные свидетельствуют о повышении уровня антител у взрослых после ревакцинации, которая проведена как минимум через два месяца после первичной вакцинации.

Johnson & Johnson— единственная вакцина, для вакцинации которой требуется лишь одна доза. Это одна из четырех одобренных в Европейском союзе вакцин.

В EMA указали, что для вакцинированных людей нет известного риска пережить тромбоз в комбинации с тромбоцитопенией или другими редкими побочными эффектами после получения бустерной дозы. Агентство подчеркнуло, что эти факторы находятся под пристальным наблюдением.

Ученые EMA также сообщили, что Johnson & Johnson можно использовать в качестве бустерной дозы для людей, которые изначально привились вакцинами Pfizer или Moderna.

Решения о том, через какое время после первичной вакцинации стоит сделать еще одну прививку, должны принимать национальные агентства лекарств.

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