EMA: вакцина Pfizer/BioNTech не связана со смертельными случаями
Foto: LETA

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) провело расследование в связи со смертью нескольких десятков человек, получивших прививки от Covid-19, и не выявила связь между летальными исходами и вакциной Comirnaty, которой они были привиты.

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Агентство заявляет, что оно провело оценку смертей, в том числе нескольких пожилых людей, и пришло к выводу, что данные не предполагают связи" между этими летальными исходами и вакциной Comirnaty, разработанной Pfizer совместно с немецкой компанией BioNTech.

"Эти случаи не вызывают опасений по поводу безопасности вакцины", — говорится в сообщении агентства.

"Информация об аллергических реакциях, которая появляется периодически в разных странах, не отличается от того, что уже сообщалось об "известных побочных эффектах", — заключили в агентстве.

Напомним, о смертях среди тяжелобольных пациентов домов престарелых и интернатов, получивших прививки от Covid-19, ранее сообщали власти Норвегии и Германии. Сообщалось о смерти чуть более 30 человек.

Европейское агентство по лекарственным средствам пообещало провести расследование в связи с этими смертями. Эксперты сообщили, что пока преждевременно делать вывод о том, что сообщения о смертях среди получивших вакцину в странах ЕС людей напрямую связаны с этой прививкой. По их мнению, смерти могут быть связаны с тем, что вакцину применяли на уязвимых группах населения, у которых могут возникать различные осложнения в силу преклонного возраста.

На сегодняшний день EMA одобрила применение двух вакцин от коронавируса. Речь идет о вакцинах компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. Ожидается, что в пятницу будет принято решение об одобрении к применению вакцины AstraZeneca.

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