EMA: зимой могут появиться новые штаммы Covid-19

Этой зимой могут появиться совершенно новые варианты Covid-19, но существующие вакцины должны защитить людей от тяжелого течения болезни и смерти, заявило в пятницу, 2 сентября, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). Об этом сообщает агентство LETA.

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"Возможно, появится совершенно новый вариант, который мы сегодня не можем предсказать", — заявил на пресс-конференции руководитель стратегии вакцинации EMA Марко Кавалери.

По словам Кавалери, возможно, что новые варианты этой зимы могут быть ближе к более ранним штаммам омикрона, которые сейчас в значительной степени уступили место типам BA.4 и BA.5.

В четверг EMA одобрило вакцины от Covid-19, разработанные компаниями Pfizer"/"BioNTech и Moderna, которые адаптированы к типу омикрон.

EMA сообщило, что так называемые "бивалентные" вакцины работают как против исходного вируса Covid-19, так и против варианта омикрон BA.1, который был впервые обнаружен в ноябре.

Как объявило EMA, вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna предназначены для вакцинации людей в возрасте 12 лет и старше.

Однако вакцины не адаптированы к вариантам омикрон BA.4 и BA.5, которые вызывают более легкое заболевание, но гораздо более заразны, чем предыдущие варианты коронавируса, и они уже вызвали новые волны заболеваний в Европе и США.

По словам комиссара ЕС по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стеллы Кирьякиду, она ожидает, что EMA одобрит адаптированные вакцины против вариантов омикрон BA.4 и BA.5 в ближайшие недели.

Хотя вакцины помогли сократить число госпитализированных пациентов с Covid-19 и количество смертей, в настоящее время доступные вакцины предназначены в основном для более ранних штаммов коронавируса.

В июле Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что пандемия Covid-19 далека от завершения.