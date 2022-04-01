"Энергоатом": российские военные выходят из Чернобыля, они получили значительные дозы облучения

Российские военные покидают Чернобыльскую атомную электростанцию, сообщило в четверг агентство AFP со ссылкой на Пентагон. Об этом пишет "Радио Свобода". Информацию подтвердили в украинской компании "Энергоатом". Как рассказали в ее руководстве, военнослужащие отправились двумя колоннами в сторону украинской границы с Беларусью. На станции осталось "небольшое количество" солдат РФ.

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Российские войска строили фортификационные сооружения в так называемом Рыжем лесу (самой загрязнённой территории Чернобыля) и получили значительные дозы облучения, сообщили в "Энергоатоме". В Минобороны Российской Федерации эту информацию не комментировали.

Уходя, российские военные взяли в плен несколько сотрудников Национальной гвардии МВД Украины, которые охраняли электростанцию и с первого дня её захвата оказались в плену, сообщил мэр Славутича, украинского города-спутника ЧАЭС Юрий Фомичёв. Он рассчитывает, что нацгвардейцев обменяют на пленных россиян.

Российские войска заняли Чернобыльскую АЭС 24 февраля, в первый день вторжения на территорию Украины. Почти месяц после этого персонал на станции работал без необходимой ротации.

30 марта в Минобороны РФ заявили о "плановой перегруппировке" российских войск для "завершения операции по полному освобождению Донбасса". Наблюдатели сообщили об отводе военных колонн из ряда населённых пунктов Киевской и Черниговской областей.