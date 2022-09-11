Энергоатом: Запорожская АЭС полностью остановлена

В ночь на воскресенье шестой энергоблок Запорожской АЭС был отключен от сети. Идет подготовка к его переводу в "холодное состояние", сообщили в "Энергоатоме".

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"Последние трое суток 6-й энергоблок работал в режиме острова, обслуживая только собственные потребности ЗАЭС на критически низком уровне мощности (от 114 до 140 МВт), поскольку из-за российских обстрелов были повреждены все линии связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины", - говорится в заявлении оператора.

Накануне вечером после восстановления одной из этих линий связи было принято решение отключить энергоблок №6 и перевести его в наиболее безопасное состояние – холодную остановку.

В случае повторного повреждения линий связи с энергосистемой, риск чего остается большим, питание собственных потребностей ЗАЭС будет происходить от дизель-генераторов, срок работы которых ограничен технологическим ресурсом и объемами дизельного топлива.

"Энергоатом" пытается организовать поставки на ЗАЭС дополнительных партий дизтоплива, сообщает компания.