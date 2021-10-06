ЕП призывает усилить безопасность на дорогах. По ДТП с летальным исходом Латвия занимает второе место в ЕС

Депутаты Европейского парламента (ЕП) призывают к 2050 году добиться искоренения ДТП со смертельным исходом на дорогах Европейского союза (ЕС) путем введения более строгих мер безопасности дорожного движения.

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В резолюции, принятой депутатами ЕП в среду, 5 октября, указано, что ежегодно на дорогах ЕС погибают около 22 700 человек и около 120 000 получают серьезные травмы. Прогресс в снижении смертности в последние годы застопорился, и ЕС не выполнил свою задачу по сокращению числа погибших на европейских дорогах вдвое. С 2010 по 2020 число жертв ДТП сократилось всего на 36%.

Согласно последним данным, в 2020 году ЕС потерял в среднем 42 человека на миллион. Самые безопасные дороги по-прежнему остаются в Швеции, с 18 смертельными случаями на миллион жителей. Тем временем в Румынии наблюдается самый высокий уровень смертности от аварий — 85 смертей на миллион жителей. По опасности ДТП Латвия находится на втором месте после Румынии — 74 смертельных случая на миллион жителей.

По словам депутатов ЕП, превышение допустимой скорости является основной причиной для примерно 30% аварий со смертельным исходом. Депутаты призывают Европейскую комиссию (ЕК) выступить с рекомендацией для стран ЕС применять безопасные ограничения скорости, такие как максимальная стандартная скорость 30 км/ч в населенных пунктах и ​​районах с большим количеством велосипедистов и пешеходов. Кроме того, депутаты ЕП отмечают, что 25% всех дорожно-транспортных происшествий с летальным исходом связаны с употреблением алкоголя, и призывают ЕК предусмотреть полную нетерпимость к вождению в нетрезвом виде.

Также евродепутаты просят ЕК рассмотреть возможность оснащения мобильных и электронных устройств водителей "безопасным режимом вождения", чтобы они не отвлекались за рулем.

Депутаты выступают за введение определенных налоговых льгот и схем страхования транспортных средств с высочайшими стандартами безопасности.

Депутаты ЕП призывают ЕС и страны-участники больше инвестировать в инфраструктуру безопасности дорожного движения, уделяя особое внимание районам с самым высоким уровнем аварийности. Евродепутаты предлагают создать фонды безопасности дорожного движения. Туда будут направлены средства, которые собраны со штрафов. Эти средства можно будет выделить на проекты по обеспечению безопасности дорожного движения.

Наконец, чтобы должным образом реализовать следующие шаги в политике безопасности дорожного движения, депутаты ЕП призывают создать Европейское агентство автомобильного транспорта, для поддержки устойчивых и безопасных автомобилей.