Епархиальный суд принял решение об отлучении от церкви схимонаха Сергия (Николая Романова). Об этом заявил журналистам председатель суда Николай Малета.

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"Сегодня принято решение направить на утверждение правящему архиерею представление о его отлучении от церкви. А дальше у правящего архиерея есть определенные рамки, сроки, в течение которых он может утвердить или не утвердить [это решение]", — сказал он. Сам Сергий на это судебное заседание не явился.

Причина отлучения схимонаха — проведение им богослужений, несмотря на то, что его лишили духовного сана еще в начале июля. Решение об отлучении принято с третьей попытки. Схимонах Сергий появлялся только на одном заседании епархиального суда, которое быстро покинул после короткого выступления.

После отлучения от церкви Сергий перестанет быть монахом. "Монашество в христианстве существует только внутри церкви, вне церкви не может быть монаха. На сегодняшний день монашество упразднено самим отцом Сергием. Он фактически не является монахом. Если владыка утвердит решение, то [Сергия] надо будет именовать Николаем Романовым", — пояснил изданию Znak.com председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, протоиерей Максим Миняйло.

Романова также не смогут отпевать и молиться за него в православных церквях, уточнил Миняйло. Схимонах Сергий сможет обжаловать это решение, сообщил протоиерей.

"Да, наше положение о суде Русской православной церкви предполагает вторую инстанцию для священника, если после утверждения решения правящим архиереем он захочет воспользоваться этой возможностью. Но, опять же, там надо будет присутствовать очно на этом заседании", — сказал журналистам Миняйло.

Он добавил, что сторонников Сергия также могут отлучить от церкви. В середине июля шесть священников временно запретили в служении из-за поддержки схимонаха.

"Данное решение — это скорбная констатация, что монах Сергий сам себя поставил вне Церкви. Вне христианского, евангельского общения с Богом и с другими христианами", — написал замуправделами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов), комментируя решение церковного суда об отлучении Романова от Церкви в своем телеграм-канале.

В августе у митрополии в Екатеринбурге шли протесты сторонников схимонаха Сергия. Собравшиеся требовали провести поместный собор по судьбе его и основанного им Среднеуральского женского монастыря. Митинги собирали от нескольких десятков до 100 человек.

В Среднеуральском женском монастыре Сергий продолжал вести проповеди, несмотря на лишение сана, и фактически захватил его в июне, вынудив послушниц покинуть обитель.

Весной Сергий публиковал видео, в которых называл пандемию коронавируса мифом и проклинал тех, кто из-за нее закрывал храмы. Он критиковал президента России Владимира Путина и РПЦ, обвинял власти в создании в стране "фашистского концлагеря сатаны", выступал против голосования за поправки в Конституцию и заявлял, что на самом деле Россией правят "хабадники-хасиды".

24 июля церковный суд лишил его сана, в РПЦ назвали его раскольником, но Сергий продолжал проповедовать и записывать новые видеоролики, которые публикуются на Youtube-канале его пресс-секретаря Всеволода Могучева. У канала более 42 тысяч подписчиков. Последнее видео с речью Сергия под названием "Предтечи антихриста против монастыря/Вызов митрополиту/Церковный суд" было опубликовано 9 сентября.