Эпидемиолог: В Германии началась третья волна пандемии
Foto: Imago Images/Scanpix/LETA

В Германии началась третья волна пандемии коронавируса SARS-CoV-2, такое мнение высказал в беседе с журналистами в Женеве глава Института имени Роберта Коха Лотар Вилер, сообщает DW.

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"Я глубоко озабочен", - сказал он, отметив, что, несмотря на проводимую в ФРГ кампанию вакцинации населения, гражданам по-прежнему крайне необходимо носить защитные медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию.

Главный эпидемиолог Германии назвал кампанию вакцинации соревнованием с мутирующим вирусом. В то же время, по его мнению, в конце тоннеля уже виден свет: если не будет перебоев в поставках вакцин против Сovid-19, то к осени 80% населения ФРГ будет обладать иммунитетом против коронавируса. "Когда это произойдет, можно будет снять все ограничения", - считает Вилер.

В то же время он полагает, что прививку от коронавируса придется регулярно обновлять. Пока, правда, неясно, как часто это надо будет делать, признал он.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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