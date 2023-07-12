Эрдоган: членство шведов в НАТО будет приоритетом парламента, но только в октябре
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что вопрос о ратификации членства Швеции в НАТО должен быть приоритетным в парламенте страны, когда в октябре начнется парламентская сессия.

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"Полагаю, что спикер нашего парламента добавит этот вопрос в список приоритетных, как только возобновятся парламентские заседания", — сказал турецкий лидер журналистам в среду в Вильнюсе.

"Мы хотели бы, чтобы этот процесс завершился как можно скорее", — добавил он.

Об этом Эрдоган сказал в связи с тем, что накануне Вильнюсского саммита НАТО Швеция, Турция и Альянс достигли общей договоренности, согласно которой Анкара больше не будет блокировать процесс ратификации членства Стокгольма в НАТО.

Турция уже больше года блокирует членство Швеции в альянсе, мотивируя это тем, что Стокгольм недостаточно делает для борьбы с терроризмом. Она станет 32-м членом НАТО.

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