Эрдоган дал понять, что готов ко второму туру выборов

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что готов ко второму туру президентских выборов в стране. "Мы еще не знаем, закончатся ли выборы в первом туре. Но если народ отправит нас во второй тур, мы будем уважать это решение", — приводит агентство AFP слова Эрдогана, с которыми он обратился в ночь на понедельник, 15 мая, к своим сторонникам в Анкаре.

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Главный соперник Эрдогана, лидер Республиканской народной партии (CHP) и единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу также заявил, что согласен с решением народа о проведении второго тура. При этом оба политика выразили уверенность в своей финальной победе.

Подсчет голосов в первом туре продолжается

По состоянию на 05.10 МСК 15 мая, подсчет голосов еще не завершен. Глава ЦИК Турции Ахмет Енер объявил, что обработано 95 процентов бюллетеней внутри страны и около 37 процентов — на зарубежных избирательных участках. При этом Эрдоган набирает 49,49 процентов голосов избирателей, а Кылычдароглу — 44,79 процентов. Актуальные данные турецкого государственного информагентства Anadolu таковы: 98,06 процентов обработанных бюллетеней, 49,34 процента у Эрдогана и 44,99 — у Кылычдароглу.

Для победы одного из кандидатов в первом туре ему требуется набрать минимум 50 процентов голосов избирателей. Так что в Турции очень вероятно проведение второго тура президентских выборов — он может состояться 28 мая.

При этом на проходящих параллельно выборах в парламент, по данным Anadolu, после подсчета 97,84 процента голосов, лидирует возглавляемая Эрдоганом Партия справедливости и развития — с результатом 35,4 процента. Республиканская народная партия на втором месте, она набирает 25,38 процентов.

Стороны обвиняют друг друга в махинациях

Эрдоган заявил, что оппозиция пытается обмануть избирателей, утверждая, что Кылычдароглу лидирует на выборах. Действующий президент подчеркнул, что за него отдали свои голоса примерно на 2,6 миллиона человек больше, чем за его соперника.

В свою очередь, оппозиционная партия CHP устами своего представителя Экрема Имамоглу обвинила госорганы в распространении ложных предварительных данных о результатах выборов в интересах действующего главы государства Эрдогана.