Эрдоган хочет контролировать соцсети. Чем опасен новый закон в Турции

За 18 лет своего пребывания на посту президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган сумел взять под свой контроль газеты и телевидение. В ответ на это оппозиционные политики, активисты и критики режима ушли в социальные сети и создали там альтернативную общественную сферу. В Twitter, Facebook или на YouTube активисты рассказывают о различных нарушениях, политики мобилизуют своих сторонников, а небольшие альтернативные СМИ публикуют материалы с критикой действий правительства.

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Теперь Эрдоган хочет взять под контроль и социальные медиа. Законопроект, регулирующий их использование, был 29 июля одобрен парламентом страны. Речь, в частности, идет о том, что иностранные социальные сети с более чем 1 млн пользователей из Турции должны открыть в этой стране свое представительство.

Если Twitter, Facebook и другие популярные социальные сети откажутся выполнить это требование, турецкие суды получат право ограничить их трафик на 95 процентов. Кроме того, опубликование постов "сомнительного содержания" в будущем грозит денежными штрафами в размере от одного до десяти миллионов турецких лир (от 122 000 до 1 220 000 евро).

Twitter дочери Эрдогана стал поводом?

Новый законопроект, объясняют в турецком правительстве, направлен на то, чтобы предотвратить нарушение личных прав в социальных сетях.

Но в Турции говорят, что разработке и принятию законодательной инициативы предшествовал инцидент, случившийся с членами семьи Эрдогана: дочь президента Эзра Эрдоган и ее муж Берат Альбайрак, занимающий пост министра финансов Турции, сообщили в Twitter о рождении своего четвертого ребенка, на что многие пользователи отреагировали градом насмешек и оскорблений.

Президента Турции эта реакция привела в ярость и он объявил о предстоящем ужесточении правил пользования социальными платформами. "Теперь вы понимаете, почему мы против YouTube, Twitter, Netflix и других соцсетей? Потому что мы хотим положить конец этой безнравственности. Потому что мы — внуки нации с высокой моралью и высокими ценностями", — заявил тогда Эрдоган в обращении к нации.

Сравнение с "немецкой моделью" абсурдно

Эксперты рассматривают законодательную инициативу как посягательство на свободу мнений и свободу прессы. "Речь идет не о предотвращении оскорблений и посягательств на личные права: закон призван облегчить слежку за людьми в социальных сетях", — говорит председатель НКО "Инициатива за альтернативное знание" Фарук Кайир. По его словам, социальные сети служат популярным источником новостей у жителей Турции. Правительство хочет предотвратить распространение новостей, говорит Кайир. Кроме того, добавляет он, еще одна цель этой законодательной инициативы заключается в том, чтобы создать в Сети общую атмосферу угрозы, благоприятную для самоцензуры.

В ответ на критику представители правительства заявили, что аналогичное законодательство существует в таких демократических странах, как Германия. Эрдоган и вовсе называет предполагаемое изменение закона "немецкой моделью".

В 2017 году в Германии действительно вступил в силу закон о защите прав в социальных сетях (NetzDG), обязывающий соцсети в течение 24 часов удалять "откровенно противоправные" публикации. Речь идет о клевете, угрозах, призывах к этнической розни или насилию. Но сравнение турецкого законопроекта с "немецкой моделью" критики считают абсурдным.

Наступление на свободу слова: эксперты о законопроекте

Яману Акденизу, эксперту в области IT-права и основателю Ассоциации за свободу мнений, законодательная инициатива, скорее, напоминает "китайскую модель". Ведь для тех социальных платформ, которые откажутся открывать представительства в Турции, новый закон повлечет за собой колоссальные ограничения. В стране, по его словам, "уже заблокирован доступ к более чем 400 тыс. сайтов. Twitter, YouTube и Wikipedia тоже испытывали на себе действие цензуры. В Германии подобного никогда не происходило".

Акдениз надеется, что крупные медиа-концерны категорически откажутся подчиняться "ограничительному законопроекту". "Только тогда у свободы слова и прессы появится шанс выжить в Турции", — говорит он.

Законопроект, распространяющий контроль государства на социальные сети, не стал неожиданностью: с начала кризиса, вызванного коронавирусом, турецкие власти обостренно реагируют на любые критические замечания в социальных сетях. В стране растет число судебных исков в адрес журналистов, критикующих правительственные меры по борьбе с пандемией. В одном из выступлений в начале апреля негодующий Эрдоган даже назвал представителей СМИ "медиа-вирусами", от которых "исходит больше опасности, чем от коронавируса".

Однако многие в Турции считают, что дезинформацию распространяет не пресса, а власти страны, которые, к тому же, грубо нарушают личные права граждан. Появляется все больше доказательств того, что турецкое правительство нанимает так называемую "армию троллей", — пользователей, которые наводняют социальные сети проправительственными заявлениями и в то же время пытаются заставить замолчать критически настроенных оппонентов с помощью оскорблений и обвинений. Однако, похоже, что эта стратегия не особо успешна: оппозиционно настроенные силы по-прежнему активно высказываются в соцсетях, хотя, возможно, что после вступления в силу нового закона делать это станет труднее.