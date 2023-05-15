Эрдоган лидирует на выборах в Турции после подсчета 98% голосов, но не набирает 50% для победы в первом туре

На прошедших в воскресенье президентских выборах в Турции ни один из кандидатов не набирает необходимые для победы в первом туре 50%. Осталось подсчитать менее 1% голосов. Если ситуация не изменится, победитель определится во втором туре 28 мая.

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Президентские и парламентские выборы в Турции называют историческими, поскольку впервые за 20 лет правления Реджепа Тайипа Эрдогана у оппозиционного кандидата появился шанс на успех.

По предварительным данным после подсчета 99,01% бюллетеней Эрдоган набирает 49,36% голосов. Его главный соперник — кандидат от шестипартийного оппозиционного объединения "Национальный альянс" Кемаль Кылычдароглу — 45%. У еще одного кандидата в президенты Синана Огана — 5,21%. За Мухаррема Индже, возглавляющего Партию отечества и заявившего 11 мая о снятии своей кандидатуры, все же проголосовали 0,43%.

Оба основных кандидата уже прокомментировали предварительные результаты.

Эрдоган выразил надежду на победу уже в первом туре, добавив при этом, что если волей народа будет суждено провести второй тур, он не будет возражать.

"Хотя окончательных данных пока нет, могу сказать, что мы с явным отрывом лидируем", — сказал президент, обращаясь к своим сторонникам с балкона штаб-квартиры правящей Партии справедливости и развития.

Его оппонент, общий кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу сказал, что уверен в победе во втором туре.

"Если будет объявлен второй тур, мы обязательно выиграем. Воля к переменам в обществе выше 50%", — сказал политик.

Второй тур предрекали почти все социологические опросы, однако многие отдавали первое место в гонке Кылычдароглу, а не Эрдогану.

Третий кандидат на выборах Синан Оган пообещал вскоре определиться, кого из соперников поддержать во втором туре.

Разрыв между двумя основными соперниками медленно сокращался по мере подсчета голосов в крупных городах с большим населением, в том числе Стамбуле, Анкаре и Измире.

Окончательные результаты будут объявлены только через несколько дней, но можно с уверенностью сказать, что явка была высокой. Главный вопрос, которым задаются многие обозреватели и журналисты: могут ли турки доверять результатам голосования.

На парламентских выборах по итогам подсчета 99% голосов лидирует правящая Партия справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет Эрдоган.