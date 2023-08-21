Эрдоган может встретиться с Путиным в сентябре, чтобы обсудить зерновую сделку
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует лично обсудить возобновление зерновой сделки с российским президентом Владимиром Путиным в сентябре, если появится такая возможность, сообщает агентство Anadolu.

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"В сентябре в Индии пройдет заседание G20. В США намечено заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Мы обсудим [сделку] с господином Путиным, если появится такая возможность в силу плотного графика", — сказал Эрдоган журналистам, которые сопровождали его на борту самолета после визита в Будапешт.

Где может пройти встреча — пока неизвестно.

Турецкий президент также прокомментировал проход через Черное море первого судна с момента выхода России из соглашения об экспорте украинского зерна.

"Это судно, вышедшее из Украины, из Одессы, не является зерновозом, это контейнеровоз. Соответствующее заявление сделало и наше Министерство национальной обороны. Наша основная цель здесь — достижение позитивной позиции России по зерновому коридору посредством телефонных разговоров с господином Путиным", — сказал Эрдоган.

Он также анонсировал визит главы МИД Турции Хакана Фидана в Россию в ближайшее время.

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