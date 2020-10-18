Эрдоган обвинил США и Россию в поставках оружия Армении

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ — Россия, США и Франция — оказывают поддержку Армении оружием, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время съезда своей партии в провинции Ширнак, передает РБК со ссылкой на турецкое издание Haberler.

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"Минское трио, США, Россия и Франция... Они встали на сторону Армении. Они оказывают всевозможную поддержку Армении оружием", — сказал турецкий президент.

Эрдоган также заявил, что Армения во второй раз нарушила режим прекращения огня, действующий в зоне конфликта из-за Нагорного Карабаха.

В конфликте Турция поддерживает Азербайджан. Анкара разделяет точку зрения Баку, которая заключается в том, что Армения оккупировала территорию Нагорного Карабаха, изначально принадлежавшую Азербайджану.

В Армении, в свою очередь, полагают, что основная цель Азербайджана и Турции — уничтожение армянского народа. Премьер-министр Армении Никол Пашинян называл Турцию главным спонсором конфликта. "По решению и под патронажем Турции было принято решение начать войну, атаку против Нагорного Карабаха", — утверждал он.