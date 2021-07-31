Эрдоган объявил Анталью зоной бедствия

Регионы Турции, пострадавшие от лесных пожаров, объявлены зоной бедствия. Об этом в своем Twitter сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Речь идет о провинциях Анталья, Адана, Мерсин, Мугла и Османие, пишет портал РБК.

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"Мы продолжим предпринимать все необходимые шаги, чтобы залечить раны нашей страны и возместить ущерб", — пообещал он.

По словам министра лесного и сельского хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, с 28 по 31 июля на территории страны было зафиксировано 98 лесных пожаров, большинство — в Адане и Анталье. 88 из них удалось ликвидировать.

Лесные пожары в Анталье в условиях жары и сухой погоды начались 28 июля. Огонь перекинулся в том числе на жилые и сельскохозяйственные районы провинции. Все экскурсии для туристов в регионе были приостановлены, в некоторых районах объявили эвакуацию.

Затем пожары добрались до других курортных городов, в том числе Мармариса и Бодрума. Власти Мармариса решили эвакуировать местных жителей и туристов, отдыхающих в отелях. В Бодрум направили группы пожаротушения Муглинского регионального управления лесного хозяйства.

Представитель Эрдогана Ибрагим Калын назвал пожары национальной катастрофой для Турции. Он сообщил, что причины их возникновения расследует прокуратура.

Отдыхающие на турецких курортах российские туристы рассказали РБК, что паники там нет, пожары тушат при помощи вертолетов и самолетов, персонал отеля старается по возможности ликвидировать неприятные последствия, эвакуации пока нет. 30 июля генконсульство России в Анталье призвало туристов быть готовыми к тому, чтобы покинуть отели по указанию местных властей.

В результате пожаров в Анталье погибли три человека, в Мармарисе один. В больницы обратились 138 пострадавших.