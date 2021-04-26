Эрдоган объявил полный локдаун в Турции

C 29 апреля по 17 мая в Турции вводится полный локдаун из-за всплеска эпидемии коронавируса, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.
"Сегодня мы оценили последние события, касающиеся эпидемии, на заседании кабинета министров. Для того чтобы после Рамадана ситуация улучшилась, цифры по заболеваемости должны уменьшиться намного ниже. Мы должны сократить суточный прирост числа заразившихся менее чем до 5 тыс.", — цитирует слова Эрдогана Hurriyet.
В Турции c 29 апреля по 17 мая:
- устанавливается ограничение на междугородние поездки, для передвижения между регионами будет требоваться разрешение;
- приостанавливается очное обучение в школах, закрываются детские сады;
- заполняемость общественного транспорта не может превышать 50%;
- закрывается большая часть учреждений, за исключением тех, которые внесет в особый список Министерство внутренних дел.
- Ограничения вступают в силу с 19:00 в четверг, 29 апреля, и заканчиваются в 05:00 в понедельник, 17 мая.