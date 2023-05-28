Эрдоган объявил себя победителем на выборах президента Турции

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает во втором туре выборов главы государства 52,08 процента голосов после обработки 99,02 процента бюллетеней. Такие предварительные данные обнародовала 28 мая Центральная избирательная комиссия Турции. У оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу - 47,92 процента.

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По данным оппозиционного агентства Anka, после подсчета 97 процента бюллетеней Эрдоган набирал 52 процента, Кылычдароглу - 48.

После того как стало ясно, что чисто арифметически Кылычдароглу не сможет догнать Эрдогана, действующий президент объявил о своей победе на выборах. Не дожидаясь окончательных итогов голосования, ему уже направили поздравления лидеры Омана, Ливии и Венгрии.

"Мы завершили второй тур президентских выборов с благосклонностью нашего народа. Я хотел бы выразить благодарность моей нации за то, что она подарила нам праздник демократии, - заявил Эрдоган, выступая перед своими сторонниками в Стамбуле. - Я хотел бы поблагодарить всех без исключения представителей нашей нации, которые еще раз доверили нам ответственность за управление страной в течение следующих пять лет, за выбор, который они сделали".

Эрдоган избирается президентом в третий раз

В первом туре 69-летнему Эрдогану немного не хватило для победы, тогда он заручился поддержкой 49,5% проголосовавших, у 74-летнего Кылычдароглу было 44,9% голосов. Третье место занял кандидат ультранационалистических взглядов Синан Оган, набравший 5%. Перед вторым туром выборов Оган высказался в поддержку Эрдогана.

Кылычдароглу призывал избирателей покончить с 20-летним "авторитарным правлением" Эрдогана. Реджеп Тайип Эрдоган руководит Турцией с 2003 года. До 2014-го он занимал пост премьер-министра, а теперь в третий раз подряд избирается президентом страны.