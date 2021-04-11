Эрдоган отказался признавать присоединение Крыма к России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Анкара не станет признавать присоединение Крыма к России, сообщает Daily Sabah.

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"Мы в очередной раз подтвердили решение не признавать аннексию Крыма", - приводит газета слова Эрдогана.

Турецкий лидер также подчеркнул, что кризис на востоке Украины должен быть разрешен мирно, через диалог, в соответствии с международным правом и "с сохранением целостности Украины".

В субботу, 10 апреля, Зеленский прибыл в Стамбул на встречу стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией. Среди основных тем встречи, по данным Daily Sabah, - сотрудничество в оборонной промышленности, соглашение о свободной торговле и туристическая сфера.

Накануне Эрдоган обсудил украинский вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщала пресс-служба Кремля, Путин изложил Эрдогану российские подходы к разрешению внутриукраинского кризиса

Отмечается, что была "высказана обеспокоенность в связи с тем, что украинская сторона уклоняется от реализации Минских соглашений, а в последнее время возобновила опасные провокационные действия, направленные на обострение обстановки на линии соприкосновения".