Эрдоган отказался смотреть карикатуру на себя в Charlie Hebdo (+фото)
Foto: Reuters/Scanpix/LETA/DELFI

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что даже не собирается смотреть на последний выпуск французского журнала Charlie Hebdo, который поместил на обложку карикатуру на него, сообщает агентство "Анадолу".

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"Турецкий президент заявил, что он даже смотреть не будет на последний выпуск Charlie Hebdo, который опубликовал отвратительные так называемые карикатуры, предположительно, на него", - пишет агентство.

Турецкая прокуратура, со своей стороны, объявила, что начала расследование в отношении журнала.

Журнал опубликовал обложку с карикатурой на турецкого президента в среду. На ней изображен улыбающийся Эрдоган, сидящий в трусах на диване. Он приподнимает подол платья женщины в хиджабе и говорит "О! Пророк!". "Эрдоган. Когда речь - о его личной жизни - очень забавный", - говорится в подписи к рисунку.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что ислам переживает кризис по всему миру. Он пообещал модифицировать закон от 1905 года, чтобы еще больше отделить религию и государство, и тщательнее контролировать источники финансирования мечетей.

После этого Эрдоган посоветовал Макрону проверить психическое здоровье и призвал мусульманский мир и сограждан бойкотировать французские товары.

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Реджеп Эрдоган Турция Франция Эммануэль Макрон
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