Эрдоган пообещал начать экспорт газа после находки нового месторождения

На шельфе Черного моря найдено крупнейшее в регионе месторождение природного газа, запасы которого оцениваются в 320 млрд куб. м, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, освоение этого месторождения позволит начать новую эпоху в истории страны и радикально решить проблему дефицита энергии, а перспективе сделает Турцию экспортером газа.

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"Всевышний открыл для нас дверь к богатству в самом необычным месте. Завтра такие же двери откроются для нас в других местах <…> Мы полны решимости радикально решить энергетические проблемы нашей страны. Мы не можем останавливаться и отдыхать, пока не станем чистым экспортером энергии", — заявил Эрдоган, выступая во дворце Долмабахче в Стамбуле (цитата по Anadolu).

Ранее Греция приветствовала решение Турции приостановить геологоразведочные работы в районе греческих островов в Средиземном море. Как заявили во вторник, 28 июля, в кругах близких к Минобороны Греции, большинство турецких военных судов покинули регион южнее острова Крит. Военно-морские силы Греции также отвели часть своего флота на базы.

Разрядке напряженности в регионе способствовала посредническая деятельность федерального канцлера Германии Ангелы Меркель. На минувшей неделе глава немецкого правительства провела переговоры как с президентом турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, так и с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.