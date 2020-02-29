Эрдоган попросил Путина "уйти с пути" Турции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сказал президенту России Владимиру Путину "уйти с пути" Турции в Сирии, передает со ссылкой на Haberturk портал телеканала "Дождь".

"Я сказал Путину вчера: „Что вы там [в Сирии] делаете? Уйдите с нашего пути, оставьте нас одних с режимом", — сказал Эрдоган, выступая на встрече руководителей Партии справедливости и развития.

Он добавил, что Турция открыла коридор для сирийских беженцев, которые направляются в Европу. По его словам, за день их число составило 25 тысяч человек.

После этого решения властей Турции Греция и Болгария усилили пограничный контроль.

27 февраля Сирия нанесла авиаудары по объектам в провинции Идлиб, в результате погибли более 30 турецких военных.

По данным The New York Times, последнее время авиаудары в этом регионе наносили российские силы.